Дарчиев: на саммите на Аляске затронут всю повестку дня отношений РФ и США

Российская сторона настроена на то, чтобы обсудить в ходе саммита в Анкоридже всю повестку дня отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев, передает ТАСС.
«Всю повестку», — отметил он, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует поднять на переговорах российская сторона.
Дарчиев подтвердил, что Россия рассчитывает «на положительный» исход встречи на Аляске. Посол входит в состав делегации от РФ, находящейся в Анкоридже.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в американском штате Аляска. Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты сосредоточатся на обсуждении в урегулирвоания украинского конфликта.
Российский лидер Владимир Путин уже прибыл в Анкоридж. При выходе из самолета Дональд Трамп встретил его аплодисментами. После короткой фотосессии Путин и Трамп сели в один автомобиль — «Кадиллак» американского лидера.