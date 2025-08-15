Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарчиев: на саммите на Аляске затронут всю повестку дня отношений РФ и США

Посол России в США заявил, что Москва ждет постепенного, но неуклонного движения вперед в отношениях с Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона настроена на то, чтобы обсудить в ходе саммита в Анкоридже всю повестку дня отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев, передает ТАСС.

«Всю повестку», — отметил он, отвечая на вопрос о том, какие вопросы планирует поднять на переговорах российская сторона.

Дарчиев подтвердил, что Россия рассчитывает «на положительный» исход встречи на Аляске. Посол входит в состав делегации от РФ, находящейся в Анкоридже.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет сегодня, 15 августа, на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в американском штате Аляска. Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президенты сосредоточатся на обсуждении в урегулирвоания украинского конфликта.

Российский лидер Владимир Путин уже прибыл в Анкоридж. При выходе из самолета Дональд Трамп встретил его аплодисментами. После короткой фотосессии Путин и Трамп сели в один автомобиль — «Кадиллак» американского лидера.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше