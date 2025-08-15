Ричмонд
Кремль опубликовал новые кадры начала встречи Путина и Трампа

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Российская делегация первой прибыла на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран прошли к месту переговоров впереди процессии и практически сразу, сев, начали обмен репликами. Затем к креслам прошли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.

«Смолл-ток» двух лидеров был дружелюбным и непринужденным, Путин и Трамп улыбались, а одна из реплик вызвала веселый смех не только президентов, но и участников российской делегации.

Немногим позже к переговорам присоединился госсекретарь США Марко Рубио, который сначала обменялся рукопожатием с Путиным, а затем тепло поприветствовал Лаврова и Ушакова.

