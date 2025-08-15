Ричмонд
NYT: Трамп аплодировал Путину в момент встречи

Трамп приветствовал Путина по прибытии в США.

Президент США Дональд Трамп аплодировал российскому лидеру Владимиру Путину, когда он шел к нему по красной дорожке на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Об этом пишет New York Times.

«Трамп устроил Путину множество приветственных мероприятий по прибытии в США: пролет военных самолетов, красную дорожку, президентское рукопожатие и личную поездку в лимузине. Трамп даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке», — отмечает газета.

Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры государств. К переговорам с американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. URA.RU проводит онлайн-трансляцию исторической встречи.

