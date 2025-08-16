CNN: европейцам будет «тяжело проглотить» прием Путина в Анкоридже

«Прибытие президента России Владимира Путина по красной ковровой дорожке на саммит на Аляске будет трудно проглотить», — сказал он.
В преддверии встречи в Анкоридже глава европейской дипломатии Кая Каллас и ее глава — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — неоднократно заявляли, что перемирие на Украине должно быть «условием для любых содержательных переговоров». Они также призывали США активно использовать методы давления на Россию.
