CNN: европейцам будет «тяжело проглотить» прием Путина в Анкоридже

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Европейцам будет «тяжело проглотить» торжественный прием с ковровой дорожкой, который окажут лидеру РФ Владимиру Путину на саммите в Анкоридже (штата Аляска). Об этом заявил телекомпании CNN европейский дипломат.

Источник: Reuters

«Прибытие президента России Владимира Путина по красной ковровой дорожке на саммит на Аляске будет трудно проглотить», — сказал он.

В преддверии встречи в Анкоридже глава европейской дипломатии Кая Каллас и ее глава — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — неоднократно заявляли, что перемирие на Украине должно быть «условием для любых содержательных переговоров». Они также призывали США активно использовать методы давления на Россию.

