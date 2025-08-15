Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ обратили внимание на разницу во встрече Трампом Путина и Зеленского

Американский телеканал NBC обратил внимание на разницу в том, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Американский телеканал NBC обратил внимание на разницу в том, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

В пятницу Трамп тепло приветствовал Путина, тогда как во время визита Зеленского в феврале в Белом доме возникла напряженная ситуация. Тогда и сам Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнули украинского коллегу в недостаточном проявлении уважения.

Встреча Трампа и Путина проходит на Аляске в ограниченном составе. Местом для переговоров выбрана военная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше