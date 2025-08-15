СМИ обратили внимание на разницу во встрече Трампом Путина и Зеленского

Американский телеканал NBC обратил внимание на разницу в том, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
В пятницу Трамп тепло приветствовал Путина, тогда как во время визита Зеленского в феврале в Белом доме возникла напряженная ситуация. Тогда и сам Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнули украинского коллегу в недостаточном проявлении уважения.
Встреча Трампа и Путина проходит на Аляске в ограниченном составе. Местом для переговоров выбрана военная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная в Анкоридже.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов.
