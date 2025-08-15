Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ на Аляске

Администрация США рассматривала идею привлечения российских атомных ледоколов для обеспечения работы по освоению газовых и СПГ-проектов на Аляске. Об этом агентству Reuters рассказали три источника, знакомые с ситуацией.
По их сведениям, данный вопрос обсуждался в Белом доме в контексте потенциальной сделки, которая могла бы стать результатом переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Накануне саммита издание The Daily Telegraph сообщало, что Вашингтон планирует предложить Москве участие в разработке месторождений полезных ископаемых на территории Аляски.
Ранее на Аляске стартовала двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. С российской стороны также присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.