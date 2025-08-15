Ричмонд
Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ на Аляске

В Вашингтоне рассматривают возможность сделки с Москвой по итогам встречи президентов США и РФ.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США рассматривала идею привлечения российских атомных ледоколов для обеспечения работы по освоению газовых и СПГ-проектов на Аляске. Об этом агентству Reuters рассказали три источника, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, данный вопрос обсуждался в Белом доме в контексте потенциальной сделки, которая могла бы стать результатом переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Накануне саммита издание The Daily Telegraph сообщало, что Вашингтон планирует предложить Москве участие в разработке месторождений полезных ископаемых на территории Аляски.

Ранее на Аляске стартовала двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. С российской стороны также присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

