Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению

разговора Главы государства с Президентом США Дональдом Трампом. По его поручению Джон Коул позвонил белорусскому лидеру. Напомним, беседа Лукашенко и Трампа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей. Также постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных, и уточнил, кто кому позвонил 15 августа.