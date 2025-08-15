Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа провел телефонный разговор с Джоном Коулом, представителем президента США Дональда Трампа. Коул позвонил в Беларусь по поручению главы США.
Беседа состоялась в качестве развития прошедшей ранее в тот же день беседы Лукашенко с Трампом.
разговора Главы государства с Президентом США Дональдом Трампом. По его поручению Джон Коул позвонил белорусскому лидеру. Напомним, беседа Лукашенко и Трампа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей. Также постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных, и уточнил, кто кому позвонил 15 августа.
Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, в разговоре с Коулом произошел обмен мнениями по повестке переговоров глав России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске, которые стартовали 15 августа. Также после разговора с Трампом Лукашенко еще раз озвучил свою точку зрения по ситуации вокруг украинского конфликта.
«Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги», — отметила пресс-служба Лукашенко.
Представляя Коула, телеграм-канал «Пул Первого» отметил:
«Это представитель Президента США (вместе с Кристофером Смитом он отвечает за Беларусь). А еще он доверенное лицо, ближайший друг Трампа. И — его личный адвокат».
Напомним, ранее Лукашенко назвал Трампа открытым президентом, добавив, что американский лидер стал верующим человеком после покушения.