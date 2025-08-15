При сходе с рельсов поезда в Дании погиб человек, пострадало много пассажиров

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании при сходе поезда с рельсов пострадали пассажиры. Об этом сообщает Агентство Анадолу.
Как сообщают местные СМИ, пассажирский поезд, направлявшийся из Копенгагена в Сеннерборг, сошел с рельсов на участке между населенными пунктами Тинглев и Клиплев.
По информации полиции, в результате железнодорожной аварии пострадало множество людей, однако точное число на данный момент неизвестно. Также известно об одном погибшем.
Из Германии прибыли кареты скорой помощи, в поисково-спасательных работах задействованы собаки и дроны. -0-