При сходе с рельсов поезда в Дании погиб человек, пострадало много пассажиров

Как сообщают местные СМИ, пассажирский поезд, направлявшийся из Копенгагена в Сеннерборг, сошел с рельсов на участке между населенными пунктами Тинглев и Клиплев.

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании при сходе поезда с рельсов пострадали пассажиры. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

По информации полиции, в результате железнодорожной аварии пострадало множество людей, однако точное число на данный момент неизвестно. Также известно об одном погибшем.

Из Германии прибыли кареты скорой помощи, в поисково-спасательных работах задействованы собаки и дроны. -0-