Телеканал NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского

Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.