Общение Путина и Трампа продолжается больше часа

Переговоры идут в формате «три на три», но общение лидеры двух стран начали еще на летном поле после прибытия на Аляску. Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты и сели в Cadillac американского лидера, где побеседовали тет-а-тет по дороге на переговоры.