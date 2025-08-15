Общение Путина и Трампа продолжается больше часа

Переговоры идут в формате «три на три», но общение лидеры двух стран начали еще на летном поле после прибытия на Аляску. Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты и сели в Cadillac американского лидера, где побеседовали тет-а-тет по дороге на переговоры.
Самолет российского лидера приземлился на военной базе в 21:54 мск (10:54 местного). Незадолго до этого там же сел «борт номер один» Трампа. Церемония встречи на летном поле стартовала в 22:10 мск, а официальные переговоры с участием представителей делегаций обеих сторон — еще спустя 15 минут.