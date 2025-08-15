Ричмонд
Общение Путина и Трампа продолжается больше часа

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются уже больше часа. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

10

Переговоры идут в формате «три на три», но общение лидеры двух стран начали еще на летном поле после прибытия на Аляску. Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты и сели в Cadillac американского лидера, где побеседовали тет-а-тет по дороге на переговоры.

Самолет российского лидера приземлился на военной базе в 21:54 мск (10:54 местного). Незадолго до этого там же сел «борт номер один» Трампа. Церемония встречи на летном поле стартовала в 22:10 мск, а официальные переговоры с участием представителей делегаций обеих сторон — еще спустя 15 минут.

