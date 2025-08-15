Ричмонд
Кнайсль: рукопожатие Путина и Трампа выглядело искренним

Она выразила надежду, что их встречи откроют новый этап в российско-американских отношениях.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль отметила, что рукопожатие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже выглядело искренним.

Она выразила надежду, что их встречи будут способствовать укреплению доверия и откроют новый этап в российско-американских отношениях.

Оба лидера благополучно прибыли в Анкоридж, где состоялся их первый контакт. Отмечается, что знание Путиным английского языка может оказаться полезным в диалоге. Мировые СМИ вынесли фотографии рукопожатия президентов, прибывших на Аляску для участия в саммите, на первые полосы.

Между тем на Аляске стартовала двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит президентов России и США начался в узком составе.

