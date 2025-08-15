Путин и Трамп общались без переводчика в лимузине президента США

Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — вероятно, находились в лимузине американского лидера без сопровождения переводчиков.
Отсутствие переводчиков говорит о том, что лидеры общались напрямую, не вовлекая в беседу третьи лица.
Путин достаточно уверенно говорит по-английски, что позволяет ему поддерживать разговор без посторонней помощи.
Ранее стало известно, что на Аляске стартовала двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
