Путин и Трамп общались без переводчика в лимузине президента США

Российский лидер хорошо владеет английским языком.

Источник: Аргументы и факты

Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — вероятно, находились в лимузине американского лидера без сопровождения переводчиков.

Отсутствие переводчиков говорит о том, что лидеры общались напрямую, не вовлекая в беседу третьи лица.

Путин достаточно уверенно говорит по-английски, что позволяет ему поддерживать разговор без посторонней помощи.

Ранее стало известно, что на Аляске стартовала двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

