NBC подчеркнул различия в приветствии Трампом Зеленского и Путина

«Кажущееся теплым приветствие Трампа в адрес Путина резко контрастирует с необычным столкновением Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля», — приводится в материале.
Там напомнили, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на Зеленского в Овальном кабинете на февральской встрече, упрекая его в недостаточной признательности за американскую военную помощь.
Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три» начались в Анкоридже в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Помимо российского лидера, на встрече присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Борт президента РФ приземлился в аэропорту Анкориджа ранее в тот же день. При встрече на летном поле главы государств пожали друг другу руки и обменялись парой реплик, после чего проследовали к месту переговоров на автомобиле Трампа. Позднее президенты начали переговоры.