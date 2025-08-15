МО: Киев обвинил РФ в ударе по Сумам, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

МО РФ отвергло обвинения Украины в атаке на Сумы: по заявлению военного ведомства, никаких ударов по этому и другим городам российская армия не наносила, а Киев своими заявлениями пытается сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. На фоне встречи, которая уже проходит на Аляске, ВСУ продолжили атаковать российские регионы: в Донецке обстреляли многоэтажку, а на Белгород уже третий день нацелены дроны.