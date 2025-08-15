Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, направляясь к месту проведения саммита на Аляске в лимузине Белого дома, общались без переводчика, поскольку российский лидер хорошо владеет английским языком и способен свободно разговаривать на нём. Об этом пишет издание New York Times.

Источник: Life.ru

«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — говорится в материале NYT.

Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прямо сейчас проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, в составе три-на-три. Публично лидеры не проронили ни слова, хотя журналисты перешли на крик, пытаясь задать вопросы перед началом переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше