Обошлись без посторонних: Путин и Трамп ехали в одном лимузине без переводчика

«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — говорится в материале NYT.
Встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прямо сейчас проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, в составе три-на-три. Публично лидеры не проронили ни слова, хотя журналисты перешли на крик, пытаясь задать вопросы перед началом переговоров.
