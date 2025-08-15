Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам саммита на Аляске. Видео

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в формате «три на три». Делегацию РФ представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Со стороны США участвовали госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф.
В начале переговоров Путин и Трамп воздержались от вступительных слов и не ответили на многочисленные вопросы журналистов. После совместной пресс-конференции президенты РФ и США также не стали отвечать на вопросы прессы и ушли.
