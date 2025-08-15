Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске

Рукопожатие президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа перед переговорами на Аляске продлилось 15 секунд. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Первое рукопожатие произошло на летном поле в Анкоридже, оно длилось 11 секунд. Американский лидер первым протянул руку российскому коллеге. Во время рукопожатия они обменялись несколькими репликами, похлопали друг друга по плечу.
Второе рукопожатие состоялось на специальном подиуме, который был подготовлен для лидеров, с надписью «Аляска 2025». Трамп и Путин стояли перед журналистами, продолжали диалог на «ногах» и еще раз пожали руки перед камерами. Второе рукопожатие длилось почти четыре секунды.
Глава Белого дома известен своей необычной манерой рукопожатия, он тянет руку собеседника к себе, однако при встрече с президентом России этого не произошло, уточняется в статье.
Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три». Главу РФ сопровождают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Его американский коллега пришел на встречу вместе со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио.