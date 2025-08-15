Проходящая в Испании забастовка работников наземных служб Ryanair нарушает работу 24 аэропортов

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропортах Испании с утра проходит забастовка сотрудников авиакомпании Azul Handling, обслуживающей рейсы ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair, передает Агентство Анадолу.
Акция, стартовавшая сегодня, при отсутствии соглашения между сторонами может продлиться до конца года и затронет тысячи пассажиров ежедневно.
По призыву Всеобщего профсоюза трудящихся Испании (UGT) работники Azul Handling приостановили работу в три временных промежутка: с 5.00 до 9.00, с 12.00 до 15.00 и с 21.00 до 24.00.
Забастовка приходится на один из самых загруженных летних периодов в стране. Акции пройдут 15, 16 и 17 августа, а при отсутствии договоренности будут продолжаться до конца года каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье.
Министерство транспорта Испании объявило, что в августе минимальный уровень обслуживания пассажиров в аэропортах составит от 76% до 87% как на внутренних, так и на международных рейсах, чтобы снизить негативные последствия для путешественников.
Среди причин забастовки профсоюз работников назвал отсутствие стабильных условий труда из-за постоянного привлечения сотрудников на неполный рабочий день, отсутствие фиксированного графика работы, а также принуждение к сверхурочной занятости.
Забастовка затрагивает работу 24 испанских аэропортов, куда выполняет рейсы Ryanair, включая Мадрид, Барселону, Канарские и Балеарские острова. -0-