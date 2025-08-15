Трамп рукоплещет: Путин прибыл на Аляску под грохот истребителей. Фоторепортаж

Глава Белого дома Дональд Трамп встретил президента РФ Владимира Путина на Аляске.
Президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж. Самолет российского лидера совершил посадку на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Именно здесь проходят переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Ил-96 двигался по рулежной дорожке к перрону, где его уже ждали трапы для высадки пассажиров. Сообщается, что президенты РФ и США одновременно вышли из своих самолетов.
Трамп встретил Путина на красной ковровой дорожке. Приближаясь к российскому лидеру, президент США ему помахал и даже аплодировал, пишет The New York Times. В этот момент над главами РФ и Белого дома в небе пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22.
После обмена рукопожатием оба лидера вместе проследовали к специальной платформе, украшенной надписью «Аляска 2025», и заняли места в американском президентском автомобиле Cadillac. На территории аэропорта также находится и автомобиль российского президента — Aurus.
Нынешняя встреча глав РФ и США — первая за четыре года. Для Дональда Трампа и Владимира Путина это будет первая личная беседа за шесть лет. В течение первого президентского срока Трампа главы двух государств провели шесть встреч. Их первая полноформатная встреча состоялась летом 2018 года в столице Финляндии — Хельсинки. Подробнее о том, как российского лидера встречали в Анкоридже — в фотогалерее URA.RU.
Министр обороны США Пит Хегсет (второй слева) и госсекретарь США Марко Рубио (в центре) во время прилета на военную объединенную базу Эльмендорф — Ричардсон, где проходит саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSИстребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже РИА НовостиСамолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», на котором президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Анкориджа Сергей Бобылев/POOL/ТАССПутин спускается по трапу для встречи с Трампом Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSОдновременно с российским бортом приземлился самолет, на борту которого был американский лидер Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПрезиденты РФ и США обменялись рукопожатиями Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПутин и Трамп сказали несколько приветственных слов друг другу Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПосле чего главы России и США прошли к помосту с надписью «Аляска 2025» Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПутин и Трамп направились к автомобилю, который доставил их в зал переговоров Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSВ зале, где состоится итоговая совместная пресс-конференция президентов России и США, собралось множество журналистов со всего мира Сергей Булкин/ТАСС.