Трамп рукоплещет: Путин прибыл на Аляску под грохот истребителей. Фоторепортаж

Министр обороны США Пит Хегсет (второй слева) и госсекретарь США Марко Рубио (в центре) во время прилета на военную объединенную базу Эльмендорф — Ричардсон, где проходит саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSИстребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже РИА НовостиСамолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», на котором президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Анкориджа Сергей Бобылев/POOL/ТАССПутин спускается по трапу для встречи с Трампом Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSОдновременно с российским бортом приземлился самолет, на борту которого был американский лидер Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПрезиденты РФ и США обменялись рукопожатиями Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПутин и Трамп сказали несколько приветственных слов друг другу Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПосле чего главы России и США прошли к помосту с надписью «Аляска 2025» Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSПутин и Трамп направились к автомобилю, который доставил их в зал переговоров Julia Demaree Nikhinson/AP/TASSВ зале, где состоится итоговая совместная пресс-конференция президентов России и США, собралось множество журналистов со всего мира Сергей Булкин/ТАСС.