Белый дом показал совместный снимок Трампа и Путина перед встречей на Аляске

В официальном аккаунте Белого дома в соцсети X появилось фото, на котором запечатлены президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Снимок сделан непосредственно перед началом переговоров на Аляске.
На фоне лидеров виден баннер с надписью «Pursuing Peace» — именно эта фраза стала подписью к публикации. Переговоры проходят в узком составе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Также было опубликовано видео встречи.
