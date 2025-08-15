Американские СМИ обратили внимание на необычные детали встречи Путина и Трампа

Долгожданная встреча президентов России и США в штате Аляска началась. Самолеты двух лидеров приземлились в Анкоридже. Первым прилетел Трамп, спустя некоторое время на американскую землю сел самолет Владимира Путина. Обстоятельства встречи обратили на себя внимание СМИ, отметивших ряд любопытных моментов.
Президент России Владимир Путин вышел из самолета Ил-96, оснащенного по последнему слову техники, — основного самолета российского президентского авиапарка. Военный самолет Boeing 747 президента Дональда Трампа, известный как Air Force One, прибыл раньше. Оба самолета — четырехмоторные широкофюзеляжные реактивные самолеты, хотя российский самолет технически более новой конструкции, отмечает CNN. В пятницу, когда лайнер Путина приземлился на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, наблюдатели за самолетами и системы слежения за воздушным пространством были в восторге от редкого случая увидеть российский президентский самолет. На сайте FlightAware указано, что рейс Путина выполнялся «Специальным летным отрядом “Россия 539” из российского аэропорта Магадана. Сайт отслеживания рейсов показывает, что ему потребовалось около четырех часов, чтобы долететь до Аляски.
Саммиты высокого уровня, подобные этому, всегда проводятся в соответствии с тщательно спланированным протоколом. И хотя нынешняя встреча была организована в спешке, за считанные дни, все равно видно, как здесь все тщательно продумано, отмечает канал CNN.
Все, от времени прибытия до места стоянки самолетов, было согласовано между двумя сторонами. Подчеркивается, что хотя Трамп прилетел первым, он не выходил из своего самолета до тех пор, пока с ним не встретился президент Путин.
Красная дорожка, которая обычно является проявлением уважения, также стала демонстрацией американской военной мощи, когда четыре истребителя F-22 Raptors выстраиваются в ряд вдоль нее.
На таких саммитах, как этот, ни один момент не оставлен на волю случая, констатирует CNN.
Президент США Дональд Трамп поприветствовал президента России Владимира Путина на совместной базе Элмендорф-Ричардсон. Два мировых лидера обменялись рукопожатием. Они вместе прошли по красной дорожке и сфотографировались, но не ответили на вопросы журналистов.
Когда президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встречались на взлетно-посадочной полосе на Аляске, над их головами пролетели американские военные самолеты, в том числе истребители и самолет, похожий на бомбардировщик-невидимку B-2.
Президент Владимир Путин присоединился к президенту Дональду Трампу в его президентском лимузине, когда они покидали взлетно-посадочную полосу и направлялись на встречу. Этот шаг необычен, подчеркивает CNN, напомнив, что когда Трамп захотел, чтобы лидер КНДР Ким Чен Ын присоединился к нему в своей машине во время их встречи в Сингапуре в 2018 году, помощники отговорили его от этого.
Но для Трампа это другая эпоха, с другими советниками и целями. И хотя личная встреча российского и американского президентов была расширена за счет участия советников, это свидетельствует о том, что у Трампа и Путина все еще будет время побыть наедине — даже если это будет всего лишь короткая поездка на автомобиле.
Кадры с места первой встречи во время нынешнего саммита демонстрируют поразительное и необычное изображение двух президентских самолетов, стоящих рядом друг с другом на американской земле, не говоря уже о военной авиабазе США.
Перед началом обсуждений на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон было показано, как лидеры вместе со своими высшими должностными лицами сидят на фоне плакатов с надписями «Аляска-2025» и «Стремление к миру».
Когда президент Дональд Трамп встречается с мировыми лидерами, будь то в Овальном кабинете или в поездке за границу, ему обычно есть что сказать в начале встречи.
В пятницу все было по-другому. Пока двое мужчин сидели в своей комнате для совещаний на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, они сидели молча, пока камеры фиксировали этот момент. Ни один из них не произнес вступительных слов.
Трамп улыбнулся и в какой-то момент наклонился, чтобы что-то сказать своему переводчику. На фоне встречи можно было понять ее цель, по крайней мере, с точки зрения США: «Стремление к миру».
«Вы можете заключить с ним сделку, сэр?» — спросил репортер. Трамп не ответил.
Через мгновение Трамп отпустил прессу. «Большое вам всем спасибо», — сказал он. «Спасибо».
Перед тем, как они приземлились, Белый дом сообщил, что запланированная встреча двух лидеров один на один теперь будет проходить с участием их советников. Российские официальные лица, сопровождающие Путина, — это помощник по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Представители пресс-службы Белого дома, которые путешествуют вместе с президентом, говорят, что Трамп и Путин сидели на своих местах к 11.26 утра по местному времени, а прессу вывели из зала к 11.27 утра.