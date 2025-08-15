Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа сопроводив слоганом «в поисках мира»

Белый дом перед началом переговоров в Анкоридже на Аляске опубликовал фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в соцсети Х со слоганом «в поисках мира».

Источник: The White House

На фотографии изображены Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров «три на три». На фоне руководителей — слоган «в поисках мира» и надпись «Аляска 2025».

С российской стороны в этом этапе переговоров участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской: госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. По окончанию переговоров президенты выступят на совместной пресс-конференции.

Главная тема саммита — урегулирование конфликта на Украине. Делегации также обсудят и «более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности», а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше