Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа сопроводив слоганом «в поисках мира»

На фотографии изображены Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров «три на три». На фоне руководителей — слоган «в поисках мира» и надпись «Аляска 2025».
С российской стороны в этом этапе переговоров участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской: госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. По окончанию переговоров президенты выступят на совместной пресс-конференции.
Главная тема саммита — урегулирование конфликта на Украине. Делегации также обсудят и «более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности», а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.