Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске: исторические кадры

В США на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске проходят переговоры лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на аэродроме Анкориджа и после приветствия и совместного фотографирования отправились к месту проведения переговоров на одном автомобиле. Как сообщил Дмитрий Песков, переговоры могут продлиться несколько часов, они проходят в формате «три на три». Во встрече принимают участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Президента России Юрий Ушаков, Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф.