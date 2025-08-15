Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске: исторические кадры

В США на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске проходят переговоры лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на аэродроме Анкориджа и после приветствия и совместного фотографирования отправились к месту проведения переговоров на одном автомобиле. Как сообщил Дмитрий Песков, переговоры могут продлиться несколько часов, они проходят в формате «три на три». Во встрече принимают участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Президента России Юрий Ушаков, Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф.

14

В США на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске проходят переговоры лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на аэродроме Анкориджа и после приветствия и совместного фотографирования отправились к месту проведения переговоров на одном автомобиле.

Как сообщил Дмитрий Песков, переговоры могут продлиться несколько часов, они проходят в формате «три на три». Во встрече принимают участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Президента России Юрий Ушаков, Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Президента США Стивен Уиткофф.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше