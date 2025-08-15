Путина на Аляске сопровождает тот же переводчик, что и на встрече с Трампом в 2018 году

Опыт Садыкова в переводах для российского президента поистине уникален. Он участвовал в переговорах с госсекретарем США Джоном Керри еще в 2015 году, а также сопровождал Путина на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м. Тогда российский лидер сидел рядом с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, и именно Садыков обеспечивал их коммуникацию.