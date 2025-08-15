Ричмонд
Путина на Аляске сопровождает тот же переводчик, что и на встрече с Трампом в 2018 году

На переговоры с Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин привез проверенного переводчика — сотрудника МИД России Алексея Садыкова, который уже сопровождал российского лидера на ключевых международных встречах.

На переговоры с Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин привез проверенного переводчика — сотрудника МИД России Алексея Садыкова, который уже сопровождал российского лидера на ключевых международных встречах. Этот же специалист работал на историческом саммите в Хельсинки в 2018 году, где Путин впервые встречался с Трампом после его избрания президентом США.

Опыт Садыкова в переводах для российского президента поистине уникален. Он участвовал в переговорах с госсекретарем США Джоном Керри еще в 2015 году, а также сопровождал Путина на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м. Тогда российский лидер сидел рядом с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, и именно Садыков обеспечивал их коммуникацию.

Переговоры лидеров России и США проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).

Ранее сообщалось, что СМИ обратили внимание на разницу во встрече Трампом Путина и Зеленского.

