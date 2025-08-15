Ричмонд
Кнайсль: встреча Путина и Трампа откроет новую главу для РФ и США

Экс-глава МИД Австрии пожелала президентам РФ и США плодотворных переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила теплое и уверенное рукопожатие президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — после их прибытия на Аляску. Она выразила надежду, что предстоящие переговоры смогут стать отправной точкой для новой главы в отношениях двух стран.

По словам Кнайсль, оба лидера благополучно приземлились в Анкоридже, а их первый жест приветствия выглядел дружелюбным и искренним. Она также подчеркнула, что знание английского языка российским президентом способствует более открытому и прямому диалогу.

«Пусть их встречи будут крепкими, доверительными и откроют новую главу. Мысли многих людей сейчас на Аляске. Я лишь одна из них, и желаю всего наилучшего», — написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

Ранее на Аляске стартовала двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. С российской стороны также присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США участие принимают сенатор Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

