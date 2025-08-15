Кнайсль: встреча Путина и Трампа откроет новую главу для РФ и США

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила теплое и уверенное рукопожатие президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — после их прибытия на Аляску. Она выразила надежду, что предстоящие переговоры смогут стать отправной точкой для новой главы в отношениях двух стран.