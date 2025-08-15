Трамп отдал честь при встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп тепло приветствовал российского лидера Владимира Путина на саммите в Аляске. Американский глава отдал честь, встречая Путина на красной дорожке у трапа самолета.
Трамп отдает честь при встрече с Путиным на Аляске REUTERS.
Встреча началась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего направились к автомобилям. Как писал ранее KP.RU, в первые минуты встречи оба президента улыбались и даже смеялись.
В ходе переговоров России и США представители стран планируют обсудить ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также экономическое сотрудничество стран.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.