Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отдал честь при встрече с Путиным на Аляске

Президент США поприветствовал российского лидера военным жестом — отдал честь.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп тепло приветствовал российского лидера Владимира Путина на саммите в Аляске. Американский глава отдал честь, встречая Путина на красной дорожке у трапа самолета.

Трамп отдает честь при встрече с Путиным на Аляске REUTERS.

Встреча началась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего направились к автомобилям. Как писал ранее KP.RU, в первые минуты встречи оба президента улыбались и даже смеялись.

В ходе переговоров России и США представители стран планируют обсудить ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также экономическое сотрудничество стран.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше