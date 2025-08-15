Мусульмане России начали коллективные молитвы в поддержку переговоров на Аляске

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) провело коллективные молитвы в поддержку президента России Владимира Путина, а также переговоров России и США на Аляске, проинформировали РБК в пресс-службе объединения.
Председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов. Отметил важность объединения усилий для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат благу народов и гарантируют справедливый мир.
Молитвенные прошения прошли в мечетях и общинах по всей стране в ходе пятничной проповеди. В ДСМР выразили уверенность, что молитвы будут услышаны, а переговоры Путина с администрацией США приведут к продуктивному диалогу и нахождению решений, способных обеспечить долгожданный устойчивый мир.
Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.
