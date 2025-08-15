Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусульмане России начали коллективные молитвы в поддержку переговоров на Аляске

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) провело коллективные молитвы в поддержку президента России Владимира Путина, а также переговоров России и США на Аляске, проинформировали РБК в пресс-службе объединения.

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) провело коллективные молитвы в поддержку президента России Владимира Путина, а также переговоров России и США на Аляске, проинформировали РБК в пресс-службе объединения.

Председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов. Отметил важность объединения усилий для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат благу народов и гарантируют справедливый мир.

Молитвенные прошения прошли в мечетях и общинах по всей стране в ходе пятничной проповеди. В ДСМР выразили уверенность, что молитвы будут услышаны, а переговоры Путина с администрацией США приведут к продуктивному диалогу и нахождению решений, способных обеспечить долгожданный устойчивый мир.

Ранее в Анкоридже (Аляска) стартовала встреча президентов России и США. Переговоры между Путиным и Трампом начались с личной беседы в автомобиле главы Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта должно быть результатом соглашения между Москвой и Киевом, однако он выразил готовность создать благоприятные условия для достижения подобного соглашения. Американский лидер выразил надежду на конструктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также не исключил возможности своего участия в процессе мирного урегулирования.

Читайте материал по теме: В Белом доме рассказали о «прянике» Трампа для Путина.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше