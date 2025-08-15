Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа под слоганом В поисках мира

Публикация сопровождается слоганом Pursuing Peace («В поисках мира») и изображениями флагов обеих стран.
Переговоры США и России в формате «три на три» проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп успели пообщаться тет-а-тет в лимузине Белого дома. Как писал Life.ru, лидерам не понадобился переводчик.
