Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа под слоганом В поисках мира

Белый дом разместил в своём аккаунте в соцсети X совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед началом их переговоров на Аляске.

Источник: Life.ru

Публикация сопровождается слоганом Pursuing Peace («В поисках мира») и изображениями флагов обеих стран.

Переговоры США и России в формате «три на три» проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп успели пообщаться тет-а-тет в лимузине Белого дома. Как писал Life.ru, лидерам не понадобился переводчик.

