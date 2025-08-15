Путин и Трамп могли провести неформальную беседу в лимузине

Американское издание New York Times обратило внимание на необычную деталь во время встречи президентов России и США. По данным газеты, Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, оставались наедине в президентском лимузине без переводчика. Как отмечают журналисты, российский лидер свободно владеет английским языком и способен поддерживать беседу без посредников.