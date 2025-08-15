Путин и Трамп могли провести неформальную беседу в лимузине

Американское издание New York Times обратило внимание на необычную деталь во время встречи президентов России и США. По данным газеты, Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, оставались наедине в президентском лимузине без переводчика. Как отмечают журналисты, российский лидер свободно владеет английским языком и способен поддерживать беседу без посредников.
Отсутствие переводчиков во время закрытой беседы глав двух государств вызывает особый интерес. Этот факт, по мнению издания, добавляет интриги в вопрос о том, какие именно темы могли обсуждаться в неформальной обстановке.
Переговоры лидеров России и США проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).
Ранее сообщалось, что Путина на Аляске сопровождает тот же переводчик, что и на встрече с Трампом в 2018 году.
