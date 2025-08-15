Ричмонд
Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации

В России введут сроки давности по оспариванию сделок приватизации. Соответствующее поручение Правительству дал президент России Владимир Путин. Такой срок необходим для защиты добросовестных приобретателей имущества.

Путин дал поручение по итогам ПМЭФ.

«Правительству Российской Федерации … обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Ответственный за исполнение данного поручения назначен премьер Михаил Мишустин, поручение необходимо выполнить до 1 декабря. Это поручение опубликовано в списке других поручений по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ).