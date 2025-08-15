Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации

«Правительству Российской Федерации … обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале публикования правовых актов.