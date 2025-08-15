Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации

Путин дал поручение по итогам ПМЭФ.
В России введут сроки давности по оспариванию сделок приватизации. Соответствующее поручение Правительству дал президент России Владимир Путин. Такой срок необходим для защиты добросовестных приобретателей имущества.
«Правительству Российской Федерации … обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале публикования правовых актов.
Ответственный за исполнение данного поручения назначен премьер Михаил Мишустин, поручение необходимо выполнить до 1 декабря. Это поручение опубликовано в списке других поручений по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ).