Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского МИД Сергей Лавров, рассказал РИА Новости, что визит такого высокопоставленного гостя — «честь», а гостиница теперь — «часть истории».

Источник: Reuters

«Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — сказал мужчина.

Он рассказал, что Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД РФ курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл (известно, что Лавров в свое время был заядлым курильщиком).

