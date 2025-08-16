Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью

Он рассказал, что Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД РФ курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл (известно, что Лавров в свое время был заядлым курильщиком).