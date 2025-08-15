Переговоры без зрителей: как Путин и Трамп начали переговоры в Анкоридже. Фоторепортаж

Путин и Трамп во время встречи на территории военной базы США.
Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, началась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прилетели практически одновременно: их самолеты приземлились с разницей всего в несколько минут. Путин и Трамп встретились на летном поле, обменялись краткими репликами и рукопожатием, после чего вместе отправились к месту переговоров в одном автомобиле.
Перед заседанием в переговорном зале журналистов допустили на несколько минут: фоторепортеры сделали традиционные кадры, главы государств заняли свои места. Ожидалось короткое приветствие, однако ни Путин, ни Трамп не стали отвечать на вопросы и полностью отказались от вступительных заявлений перед началом переговоров. Многие представители СМИ пытались выкрикнуть свои вопросы о перспективах прекращения огня и других темах.
В мероприятии участвуют ведущие представители обеих сторон. Российскую делегацию возглавляет Владимир Путин, также присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляют Дональд Трамп, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Стивен Уиткофф.
Переговоры проходят в закрытом режиме, в формате «три на три», без присутствия журналистов, только с участием министров и помощников глав государств. В качестве основной темы заявлено урегулирование украинского кризиса — хотя лидеры коснутся и других международных и региональных вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
По итогу встречи не предполагается подписания официальных документов, но ожидается совместная пресс-конференция, на которой лидеры озвучат достигнутые договоренности и обозначат позиции по основным вопросам. Главы государств решили лично обсудить вопросы, отказавшись от традиционных вступительных слов, чтобы сразу перейти к конструктивному и предметному диалогу.
