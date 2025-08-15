Переговоры без зрителей: как Путин и Трамп начали переговоры в Анкоридже. Фоторепортаж

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, началась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прилетели практически одновременно: их самолеты приземлились с разницей всего в несколько минут. Путин и Трамп встретились на летном поле, обменялись краткими репликами и рукопожатием, после чего вместе отправились к месту переговоров в одном автомобиле.