Кнайсль назвала дружелюбным первое рукопожатие Путина и Трампа на Аляске

«Очень хорошо, что Владимир Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут крепкими, доверительными и откроют новую главу. Мысли многих людей сейчас на Аляске. Я лишь одна из них и желаю всего наилучшего», — добавила Кнайсль.
Кстати, западные СМИ тоже отметили тёплое приветствие Трампом Путина, чего нельзя было сказать во время встречи с Зеленским в Белом доме. Путин и Трамп общаются уже больше часа. Переговоры проходят в формате «три на три». Лидеры начали разговор ещё на лётном поле после приземления на Аляске. Президенты тепло поприветствовали друг друга по прилёте и обменялись рукопожатиями. После этого на одном автомобиле они отправились к месту саммита.