Кнайсль назвала дружелюбным первое рукопожатие Путина и Трампа на Аляске

Кстати, западные СМИ тоже отметили тёплое приветствие Трампом Путина, чего нельзя было сказать во время встречи с Зеленским в Белом доме. Путин и Трамп общаются уже больше часа. Переговоры проходят в формате «три на три». Лидеры начали разговор ещё на лётном поле после приземления на Аляске. Президенты тепло поприветствовали друг друга по прилёте и обменялись рукопожатиями. После этого на одном автомобиле они отправились к месту саммита.