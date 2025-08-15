Стали известны возможные санкции США против России

По данным агентства Bloomberg, такие шаги рассматриваются как один из способов давления на Москву с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Источники издания отмечают, что эти санкции могут стать частью более широкого пакета мер, направленных на убеждение Владимира Путина пойти на перемирие.
Несмотря на обсуждаемые ограничения, администрация Дональда Трампа опасается, что санкции против российских нефтяных гигантов могут спровоцировать скачок цен на энергоносители. В связи с этим, как утверждают осведомленные лица, США рассчитывают, что потенциальные ограничения будут носить временный характер. Это позволит минимизировать негативные последствия для глобального рынка нефти.
