Стали известны возможные санкции США против России

По данным агентства Bloomberg, такие шаги рассматриваются как один из способов давления на Москву с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Источники издания отмечают, что эти санкции могут стать частью более широкого пакета мер, направленных на убеждение Владимира Путина пойти на перемирие.