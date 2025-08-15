Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны возможные санкции США против России

Американская администрация изучает возможность введения ограничительных мер против крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла».

Американская администрация изучает возможность введения ограничительных мер против крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла».

По данным агентства Bloomberg, такие шаги рассматриваются как один из способов давления на Москву с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Источники издания отмечают, что эти санкции могут стать частью более широкого пакета мер, направленных на убеждение Владимира Путина пойти на перемирие.

Несмотря на обсуждаемые ограничения, администрация Дональда Трампа опасается, что санкции против российских нефтяных гигантов могут спровоцировать скачок цен на энергоносители. В связи с этим, как утверждают осведомленные лица, США рассчитывают, что потенциальные ограничения будут носить временный характер. Это позволит минимизировать негативные последствия для глобального рынка нефти.

Ранее сообщалось, что Путина на Аляске сопровождает тот же переводчик, что и на встрече с Трампом в 2018 году.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше