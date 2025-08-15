Вучич выразил надежду на успех переговоров Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут прийти к соглашению на саммите в Аляске. По его мнению, отсутствие договоренностей может создать проблемы для Сербии и всего мира. Заявление Вучича прозвучало в эфире сербского Радио и телевидения.
Президент Сербии отметил, что любая договоренность между президентами станет облегчением для международной обстановки.
«Надеюсь и верю, что они достигнут некой договоренности. Какого бы договора они не достигли, это было бы большим облегчением для мира. Любое отсутствие договоренности между ними, как мне кажется, только создавало бы проблемы всем в мире, а нашей стране особенно, из-за специфической ситуации и позиции, в которой мы находимся», — заявил Вучич.
Сербия сохраняет военный нейтралитет, отказываясь вступать в НАТО и другие военные альянсы, согласно парламентской резолюции 2007 года. После начала специальной военной операции России на Украине Совет национальной безопасности Сербии не стал вводить санкции против Москвы.
