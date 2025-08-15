Ричмонд
Трамп пообещал изменить отношение к Клинтон при выдвижении на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Хиллари Клинтон решит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за достижение урегулирования конфликта на Украине, то его отношение к ней может измениться в лучшую сторону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Хиллари Клинтон решит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за достижение урегулирования конфликта на Украине, то его отношение к ней может измениться в лучшую сторону. Ранее экс-кандидат в президенты от Демократической партии сообщила о готовности поддержать номинацию Трампа при условии, что он не будет добиваться территориальных уступок Киева в пользу России.

В интервью телеканалу Fox News, находясь на борту своего самолёта, Трамп отметил: «Возможно, тогда она начнёт мне нравиться снова».

Ранее советник по национальной безопасности Джон Болтон выражал мнение, что стремление Трампа к миру на Украине связано с желанием получить Нобелевскую премию мира — награду, которую в своё время получил Барак Обама. Однако после объявления о поставках оружия Украине Болтон усомнился в реальности такой номинации.

В последние месяцы ряд мировых политиков и официальных лиц высказывали готовность номинировать Трампа на премию мира за посредничество в различных международных конфликтах. Среди них — представители Южной Кореи, Восточного Тимора, Беларуси, Израиля, Руанды и Пакистана. Некоторые из них отмечают, что премия утратила прежний вес, однако продолжают поддерживать инициативы, связанные с миротворчеством президента США.

