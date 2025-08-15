Трамп пообещал изменить отношение к Клинтон при выдвижении на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Хиллари Клинтон решит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за достижение урегулирования конфликта на Украине, то его отношение к ней может измениться в лучшую сторону. Ранее экс-кандидат в президенты от Демократической партии сообщила о готовности поддержать номинацию Трампа при условии, что он не будет добиваться территориальных уступок Киева в пользу России.