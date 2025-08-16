Совместная поездка Путина и Трампа на лимузине «Зверь» внесла особую интригу

На Аляске начались переговоры президентов России и США. Большая их часть проходит за закрытыми дверями, поэтому множеству даже присутствующих на месте журналистов приходится только гадать, как идет обсуждение острых тем. Зато остается возможность обратить внимание на необычные моменты встречи мировых лидеров.
Эта встреча, по меньшей мере, седьмая между двумя лидерами и первая за второй срок правления Дональда Трампа, напоминает «Нью-Йорк Таймс». Его первый президентский срок был омрачен вопросами о так называемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, которые Трамп неоднократно называл «мистификацией». Это первый визит президента Путина в США за последние десять лет.
Среди сотен представителей СМИ за встречей двух лидеров наблюдал корреспондент британской The Guardian Дэвид Смит. «В международном аэропорту Анкориджа нас встретил величественный бурый медведь, убитый губернатором Майком Данливи и выставленный в качестве трофея в стеклянной витрине, — рассказывает корреспондент. — Представители СМИ собрались сегодня в центре города в 5.30 утра по местному времени и были доставлены автобусами на военно-воздушную базу под открытым небом с живописными горами. Авиабаза похожа на небольшой город с жилыми домами, детскими площадками, невзрачными трехэтажными домиками, церковью с витражными окнами и обширными лужайками. Температура воздуха — 50 градусов по Фаренгейту».
Объединенная база Элмендорф-Ричардсон сыграла решающую роль в противодействии Советскому Союзу во время холодной войны, напоминает Смит. Она продолжает играть свою роль и сегодня, поскольку самолеты с базы по-прежнему перехватывают российские самолеты, которые регулярно залетают в воздушное пространство США. При этом журналист почему-то упомянул, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «CCCP» на груди.
Одетый в темный костюм, белую рубашку и красный галстук, президент США спустился по трапу с президентского борта Air Force One в 11.08 утра по местному времени и выглядел мрачным, когда шел по красной дорожке.
Трамп остановился и, когда Путин приблизился, поприветствовал российского лидера, а затем тепло пожал ему руку и дружески похлопал по плечу. Путин, казалось, пошутил, и оба президента улыбнулись.
Мужчины вместе направились к платформе с надписью «Аляска-2025». Репортеры выкрикивали вопросы Путину, в том числе «Согласитесь ли вы на прекращение огня?» — Путин, казалось, пожал плечами.
Затем Путин присоединился к Трампу в президентском лимузине «Зверь» — редкая привилегия как для союзников, так и для противников — и можно было видеть, как он смеется, отмечает Дэвид Смит из The Guardian.
Этот же момент явно впечатлил и корреспондентов американского издания The New York Times: «г-н Путин, который достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы поддерживать беседу, и г-н Трамп сели в президентский лимузин США, где они сидели бок о бок без переводчика. Крайне необычно видеть, как лидеры двух сверхдержав, особенно враждующих, едут в одном автомобиле».
Эта поездка, продолжает The New York Times, может добавить загадочности тому, что два лидера обсуждают наедине, во многом напоминая беседу, которую они провели в Гамбурге в 2017 году, в начале первого президентского срока Дональда Трампа. На фотографиях, опубликованных в пятницу российскими СМИ, изображен личный лимузин Путина, ожидающий его на взлетной полосе, что позволяет предположить, что предварительной договоренности о поездке с Трампом у него не было. Затем оба президента в сопровождении высокопоставленных помощников снова позировали фотографам в помещении. Как там, так и на летном поле они игнорировали вопросы репортеров, которые выкрикивали, и не сказали ни слова журналистам, что было необычным для мистера Трампа.
Освещающая поездку Трампа на Аляску журналистка «Нью-Йорк Таймс» Кэти Роджер отмечает: «Трамп фактически является продюсером своего президентства. Пролет самолета был согласован, как и рукопожатие и прогулка по красной дорожке вместе с Путиным. Они ехали вместе в президентском лимузине; президент продемонстрировал самые заметные (и громкие) признаки американской мощи всего за несколько секунд».
Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One по пути на Аляску, г-н Трамп сказал, что «нет ничего предрешенного» в отношении потенциального соглашения, признав, что успех остается неопределенным. «Я хочу, чтобы прекращение огня произошло как можно скорее», — сказал он. — Я не знаю, будет ли это сегодня. Но я не буду счастлив, если это произойдет не сегодня".
Несколькими часами ранее Дональд Трамп внес новую неопределенность в свои усилия по прекращению конфликта на Украине, позвонив главному союзнику Путина, президенту Беларуси Александру Лукашенко, а затем осыпав его похвалами. Трамп написал в социальных сетях, что у него «состоялся замечательный разговор» с Лукашенко, и назвал его «очень уважаемым».