Совместная поездка Путина и Трампа на лимузине «Зверь» внесла особую интригу

Эта поездка, продолжает The New York Times, может добавить загадочности тому, что два лидера обсуждают наедине, во многом напоминая беседу, которую они провели в Гамбурге в 2017 году, в начале первого президентского срока Дональда Трампа. На фотографиях, опубликованных в пятницу российскими СМИ, изображен личный лимузин Путина, ожидающий его на взлетной полосе, что позволяет предположить, что предварительной договоренности о поездке с Трампом у него не было. Затем оба президента в сопровождении высокопоставленных помощников снова позировали фотографам в помещении. Как там, так и на летном поле они игнорировали вопросы репортеров, которые выкрикивали, и не сказали ни слова журналистам, что было необычным для мистера Трампа.