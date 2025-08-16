Ричмонд
Вагенкнехт выступила за возвращение приехавших в ФРГ украинцев на родину

По мнению Вагенкнехт, успешное восстановление Украины невозможно, если значительная часть трудоспособного населения продолжит жить за границей.

Источник: Аргументы и факты

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что после завершения конфликта украинцы, находящиеся в Германии, должны вернуться на родину.

Она подчеркнула, что политики обязаны обеспечить это, лишив их иммиграционного статуса и права на получение пособий. По мнению Вагенкнехт, успешное восстановление Украины невозможно, если значительная часть трудоспособного населения продолжит жить за границей.

Между тем вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, представляющий социал-демократическую партию, высказался против идеи полного отмены пособий по безработице для украинских беженцев.