Великобритания раскрыла планы ввода войск на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после заключения перемирия с Россией. В интервью BBC News он сообщил, что более 200 военных экспертов из так называемой «коалиции желающих» уже разработали детальный план действий на этот случай.