Великобритания раскрыла планы ввода войск на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после заключения перемирия с Россией.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после заключения перемирия с Россией. В интервью BBC News он сообщил, что более 200 военных экспертов из так называемой «коалиции желающих» уже разработали детальный план действий на этот случай.

По словам Хили, многонациональные силы коалиции полностью готовы к развертыванию с момента прекращения огня. Основные задачи британского контингента будут включать поддержку гражданского населения, обеспечение безопасности в воздушном и морском пространстве, а также укрепление обороноспособности Украины.

«Многонациональные силы коалиции готовы действовать с первого дня перемирия. Военные планы завершены», — сказал Хили.

Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский встретятся после саммита Путина и Трампа на Аляске.

