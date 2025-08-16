Новосибирский депутат Антонов оценил перспективы переговоров Путина и Трампа

Ростислав Антонов считает маловероятным подписание мирного договора, но допускает улучшение двусторонних отношений и торговое сотрудничество.
Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов прокомментировал возможные итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, оценивать их успех или неудачу можно будет только после завершения встречи.
Антонов напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности к мирному соглашению при соблюдении ряда условий, тогда как Украина настаивает на полном выводе российских войск с её территории. «Сейчас Киев получает военную поддержку от Запада, и оснований полагать, что он выйдет из конфликта, нет», — отметил депутат.
При этом он считает, что подписание мирного договора по итогам переговоров маловероятно, однако встреча может привести к определённому прогрессу в двусторонних отношениях, например, к торговым соглашениям или символическим шагам в сторону мира.
