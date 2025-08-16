«Трамп молчал, а Путин говорил по-английски»: реакция западных СМИ на встречу на Аляске

Однако нашлись и те, кто сообщил, что Трамп был на редкость молчалив, хотя обычно ему есть, что сказать на встречах с мировыми лидерами. Также журналисты задаются вопросом, почему Путин сел не в свой автомобиль, а предпочел проехать до зала переговоров в машине главы Белого дома. Подробнее о том, что пишут западные СМИ о встрече двух мировых лидеров — в материале URA.RU.