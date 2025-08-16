«Трамп молчал, а Путин говорил по-английски»: реакция западных СМИ на встречу на Аляске

CNN сообщил, что фон встречи Путина и Трампа несет в себе миролюбивое послание.
Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа проходит на Аляске в городе Анкоридж. Данное событие широко освещают мировые СМИ. Журналисты отмечают у российского лидера достаточно хороший уровень владения английским языком, а также то, что президент США в момент встречи с Путиным аплодировал ему.
Однако нашлись и те, кто сообщил, что Трамп был на редкость молчалив, хотя обычно ему есть, что сказать на встречах с мировыми лидерами. Также журналисты задаются вопросом, почему Путин сел не в свой автомобиль, а предпочел проехать до зала переговоров в машине главы Белого дома. Подробнее о том, что пишут западные СМИ о встрече двух мировых лидеров — в материале URA.RU.
NYT: Трамп аплодировал Путину.
Газета The New York Times (NYT) написала, что по прибытию Владимира Путина в Соединенные Штаты Дональд Трамп организовал для российского лидера целый ряд торжественных мероприятий. В частности, в честь визита был проведен военный авиапарад, для Путина была расстелена красная дорожка, состоялось президентское рукопожатие, после чего оба лидера совершили совместную поездку на президентском лимузине. Кроме того, Трамп приветствовал Путина аплодисментами, когда тот проходил по красной дорожке в его сторону.
Reuters: Путин и Трамп поприветствовали друг друга, как старые друзья.
В материале агентства упоминается о теплом встрече двух лидеров, как будто они давно знакомы. Такое мнение сложилось у корреспондента Reuters.
«Трамп и Путин приветствовали друг друга как старые друзья. Сказать, что их прием был теплым, было бы почти преуменьшением. Двое мужчин пожали друг другу руки и коснулись друг друга в знак явной привязанности», — говорится в материале агентства.
NYT: Путин может отлично владеть английским языком.
Уровень знания английского языка у главы российского государства на достаточно хорошем уровне. К такому выводу пришел журналист NYT, отмечая, что переводчиков во время встречи Путина и Трампа в аэропорту не было.
«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу. Это может добавить таинственности тому, что два лидера обсуждали в частном порядке во время этого визита, во многом похожего на их беседу в Гамбурге в 2017 году, в начале первого срока Трампа», — говорится в материале NYT.
NBC: Путин и Трамп ехали в одной машине.
После небольшого приветствия, рукопожатия и обмена словами, главы РФ и США заняли места в американском президентском автомобиле Cadillac. Журналисты NBC недоумевают, почему Путин не поехал на своем личном автомобиле Aurus, который также находится на Аляске.
«На взлетной полосе Путина ждал автомобиль. Неясно, почему российский лидер вместо этого сел в “Зверя” вместе с Трампом», — пишет автор NBC.
Bloomberg: настоящее испытание для силовых структур США.
В публикации агентства упоминаются детали встречи двух мировых лидеров на Аляске. В частности, сообщается, что Трамп был в своем фирменном красном галстуке, а Путин спускался по трапу легкой походкой. Также журналист Bloomberg отмечает, что данная встреча является проверкой на прочность для американских спецслужб, которые обеспечивают порядок на переговорах.
«Трамп спустился первым — в своем фирменном красном галстуке. Он прошел немного вниз, к месту соединения красных дорожек. Путин спускался бодрой, пружинистой походкой. Он широко улыбнулся, подойдя пожать руку Трампу, который хлопал в ладоши, когда российский лидер шел к нему. Затем Путин сел в бронированный лимузин президента США. Это будет настоящим испытанием для силовых структур!», — пишет Bloomberg.
CNN: Трамп был молчалив.
Когда глава Белого дома встречается с мировыми лидерами, будь то в Овальном кабинете или за рубежом, ему обычно есть что сказать в начале встречи. Однако перед самим стартом переговоров с Путиным Трамп хранил молчание. Об этом пишет телеканал CNN.
«Двое мужчин сидели в конференц-зале на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, молча наблюдая за происходящим, как камеры запечатлели этот момент. Ни один из них не произнес вступительной речи», — сказано в публикации CNN.
Bloomberg: разные стили переговоров.
Переговоры между Трампом и Путиным способны повлиять на развитие конфликта, определить перспективы Украины и уровень безопасности на европейском континенте. В то же время, данная встреча характеризуется столкновением принципиально различных подходов сторон к ведению диалога. Об этом пишет Bloomberg.
«Встреча Трампа и Путина может определить ход конфликта, будущее Украины и безопасность Европы, но это также встреча двух совершенно разных стилей переговоров. Путин выступает за стратегическое терпение, игру с нулевой суммой и жесткий контроль, в то время как Трамп сосредоточен на обеспечении побед, сочетании личных и национальных интересов и отходе в случае необходимости», — сказано в публикации агентства.
CNN: встреча несет миролюбивое послание.
Перед самым началом переговоров президента России и главы Белого дома Трамп улыбнулся и сказал несколько слов своему переводчику. Царящая атмосфера вокруг лидеров настраивает на миролюбивый лад, пишет CNN.
«Трамп улыбнулся и в какой-то момент наклонился, чтобы что-то сказать своему переводчику. Фон встречи нес в себе миролюбивое послание», — пишет журналист CNN.