Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока встреча лидеров проходит в узком составе, в формате «три на три».

Источник: РИА "Новости"

Сейчас на военной базе в Анкоридже в переговорах лидеров участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Позднее должны пройти переговоры в расширенном составе. С российской стороны на Аляску прибыли также министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли в том числе министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
