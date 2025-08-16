Ричмонд
Захарова: СМИ Запада на грани полного безумия из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Западные СМИ, три года вещавшие об изоляции России, пребывают в состоянии помешательства, переходящего в полное безумие, на фоне торжественной встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя встречу лидеров двух государств на Аляске.

Источник: РИА "Новости"

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», — подчеркнула дипломат.

Ранее Путин и Трамп начали встречу в формате «три на три» без традиционных для саммитов вступительных слов, открытых для прессы. Сами переговоры проходят в закрытом режиме. Президенты сидят друг напротив друга на фоне бренд-волла, украшенного надписями на английском «Аляска-2025» и слоганами «Стремясь к миру».

