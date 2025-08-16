Захарова: СМИ Запада на грани полного безумия из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Западные СМИ, три года вещавшие об изоляции России, пребывают в состоянии помешательства, переходящего в полное безумие, на фоне торжественной встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя встречу лидеров двух государств на Аляске.