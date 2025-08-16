Sky News: встреча на Аляске ознаменовала окончание изоляции России на Западе

«Это означает окончание его (Путина — прим. ТАСС) изоляции на Западе самым впечатляющим образом. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента аналогом государственного визита», — отмечает журналист телеканала.
Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.