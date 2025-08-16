Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: встреча на Аляске ознаменовала окончание изоляции России на Западе

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска) наиболее впечатляющим образом положила конец изоляции РФ со стороны Запада. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.

12

«Это означает окончание его (Путина — прим. ТАСС) изоляции на Западе самым впечатляющим образом. Вместо санкций Дональд Трамп наградил российского президента аналогом государственного визита», — отмечает журналист телеканала.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше