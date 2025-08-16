Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов войдёт в расширенную делегацию на встрече Путина и Трампа

Министр обороны России Андрей Белоусов будет присутствовать на переговорах между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в составе расширенной российской делегации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министр обороны России Андрей Белоусов будет присутствовать на переговорах между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в составе расширенной российской делегации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, Белоусов включён в состав участников переговоров, что подчеркнул журналист Life Александр Юнашев во время общения с представителем Кремля. Такое решение свидетельствует о важности военного аспекта в предстоящих двусторонних обсуждениях.

До этого сообщалось, что американское издание New York Times обратило внимание на необычную деталь во время встречи президентов России и США. По данным газеты, Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, оставались наедине в президентском лимузине без переводчика. Как отмечают журналисты, российский лидер свободно владеет английским языком и способен поддерживать беседу без посредников.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше