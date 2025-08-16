Белоусов войдёт в расширенную делегацию на встрече Путина и Трампа

Министр обороны России Андрей Белоусов будет присутствовать на переговорах между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в составе расширенной российской делегации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Пескова, Белоусов включён в состав участников переговоров, что подчеркнул журналист Life Александр Юнашев во время общения с представителем Кремля. Такое решение свидетельствует о важности военного аспекта в предстоящих двусторонних обсуждениях.
До этого сообщалось, что американское издание New York Times обратило внимание на необычную деталь во время встречи президентов России и США. По данным газеты, Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, оставались наедине в президентском лимузине без переводчика. Как отмечают журналисты, российский лидер свободно владеет английским языком и способен поддерживать беседу без посредников.