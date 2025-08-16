Ричмонд
CNN: язык тела Путина и Трампа при встрече был далек от холодного

Визуальное взаимодействие лидеров скорее отражало теплый настрой, чем официальную сдержанность.

Источник: Аргументы и факты

Поведение президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время встречи выглядело весьма дружелюбным, а их «язык тела» был далёк от холодности. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам журналистов, на саммите в пятницу визуальное взаимодействие лидеров скорее отражало теплый настрой, чем официальную сдержанность. Когда Путин шёл по красной дорожке, Трамп несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя российского президента на американской земле впервые за десятилетие.

После этого главы государств обменялись рукопожатием и вместе направились к лимузину американского лидера, продолжив общение.

Ранее сообщалось, что президенты России и США вероятно, находились в лимузине американского лидера без сопровождения переводчиков. Отсутствие переводчиков говорит о том, что лидеры общались напрямую, не вовлекая в беседу третьи лица.

