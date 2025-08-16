CNN: язык тела Путина и Трампа при встрече был далек от холодного

По словам журналистов, на саммите в пятницу визуальное взаимодействие лидеров скорее отражало теплый настрой, чем официальную сдержанность. Когда Путин шёл по красной дорожке, Трамп несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя российского президента на американской земле впервые за десятилетие.