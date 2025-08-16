La Repubblica: Путин и Трамп встретились как старые друзья

«Когда они жали друг другу руки, казалось, что встретились старые друзья, которые давно не виделись и рады встретиться на обед Феррагосто (традиционный итальянский праздник 15 августа — прим. ТАСС), хотя для обоих этот праздник ничего не значит», — пишет издание.
Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.