La Repubblica: Путин и Трамп встретились как старые друзья

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Прибывшие на саммит в Анкоридже президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились как старые друзья. Как пишет итальянская газета La Repubblica, «хореография прибытия и приветствие Путина и Трампа вселяют одновременно и надежды, и опасения от этой исторической встречи, на которой может решиться будущее Украины».