Сигнал Зеленскому: что значит рукопожатие Путина и Трампа

«Трамп аплодировал Путину, когда тот шел. Это неплохо. Они не виделись шесть лет. За это время как только не склоняли и не шпыняли Трампа из-за его отношения к России. Он выдержал это, поэтому похлопывает и показывает: “Видишь, Владимир Владимирович, я все это пережил и могу тебе даже похлопать. Пускай там этих чертей корежит”. Ровно то же самое означало рукопожатие. Трамп, конечно, подтягивал руку на себя, ну подтягивал и подтягивал…» — заявил Данилин.