МИД РФ показал фото Путина и Трампа за секунду до исторического рукопожатия

Кадр сделан на Аляске, где лидеры двух стран встретились в рамках саммита.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России разместило снимок, запечатлевший момент за мгновение до рукопожатия президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Кадр сделан на Аляске, где лидеры двух стран встретились в рамках саммита. Фотография вызвала широкий резонанс в сети, а мировые издания вынесли её на первые полосы.

Политологи отмечают, что этот жест символизирует стремление сторон к диалогу, а сама встреча может стать отправной точкой для нового этапа в российско-американских отношениях. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на вопросах международной безопасности, стратегической стабильности и торгово-экономического сотрудничества.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль отметила, что рукопожатие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже выглядело искренним.

