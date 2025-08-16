МИД РФ показал фото Путина и Трампа за секунду до исторического рукопожатия

Министерство иностранных дел России разместило снимок, запечатлевший момент за мгновение до рукопожатия президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Кадр сделан на Аляске, где лидеры двух стран встретились в рамках саммита. Фотография вызвала широкий резонанс в сети, а мировые издания вынесли её на первые полосы.
Политологи отмечают, что этот жест символизирует стремление сторон к диалогу, а сама встреча может стать отправной точкой для нового этапа в российско-американских отношениях. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на вопросах международной безопасности, стратегической стабильности и торгово-экономического сотрудничества.
Ранее бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль отметила, что рукопожатие президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже выглядело искренним.