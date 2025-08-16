Ричмонд
Белоусов будет участвовать в переговорах Трампа и Путина в расширенном составе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в расширенном составе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Белоусов находится в команде переговорщиков.

«Белоусов присутствует в расширенном составе», — передает Life слова представителя Кремля. Переговоры на Аляске уже идут.

Путин и Трамп ведут переговоры на Аляске в формате «три на три». К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской во встрече участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

