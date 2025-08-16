Белоусов будет участвовать в переговорах Трампа и Путина в расширенном составе

Путин и Трамп ведут переговоры на Аляске в формате «три на три». К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской во встрече участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.